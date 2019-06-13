В «ДНР» арестован «начальник исправительной колонии». Новости

В неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) арестован «начальник Западной исправительной колонии № 97» Мурсалов Никоран Маил-оглы. Об этом сегодня, 13 июня, на своей странице в соцсетях сообщил местный «политолог» Роман Манекин.

«Сообщили, что правоохранительные органы "ДНР" задержали Мурсалова Никарана Маил-оглы, 07.10.1977 г.р., подполковника, начальника Западной исправительной колонии №97 в Макеевке. Как обычно в таких случаях, камеры переполнены слухами о каких-то слитках золота, закатанных в асфальт, о шикарных автомобилях, записанных на родственников, о килограммах наркотиков, которые якобы нашли при обыске», – написал Манекин.

Кроме того, он пишет, что на эта «колония» считается «колонией строгого режима», и в ней содержатся бывшие «чиновники, сотрудники полиции, МГБ и т.д., и т.п.». «Писали также, что на территории 97 МГБ устроил специзолятор для своих подследственных», – сообщил Манекин.