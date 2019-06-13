Гречку заменили сахаром: В МВД рассказали о нарушениях избирательной кампании. Новости

На сегодня в Министерство внутренних дел (МВД) уже поступило 75 заявлений о нарушениях избирательного законодательства за время с объявления о досрочных парламентских выборах 21 июля. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 13 июня, рассказал советник министра внутренних дел Украины – председатель координационного штаба МВД Иван Стойко во время брифинга, посвященного работе органов МВД во время внеочередных парламентских выборов.

В частности, большинство нарушений касались подкупа избирателей. «За минувшие сутки пришло шесть заявлений, связанных с нарушениями на выборах. С начала избирательной кампании поступило 75 заявлений и сообщений», – рассказал Стойко.

Он уточнил, что больше всего таких сообщений поступило из Луганской области. «20 сообщений из Луганской области, 20 в городе Киеве, 15 – Днепропетровской области, по 10 – в Запорожской и Одесской областях», – сообщил советник.

По его словам, нарушения избирательного процесса в основном касаются попыток подкупа избирателей. «Если подытожить, то это, в основном, 30 сообщений о случаях с подкупом избирателей, 25 – это незаконная агитация, три – повреждение имущества, два – сбор персональных данных, препятствование осуществлению избирательного права – тоже два. Иногда гречку заменяют сахаром. Но мы реагируем не только на предупреждение, но и будем привлекать к ответственности, если для этого будут основания», – уточнил Стойко.

Он также сообщил, что на сегодня зарегистрировано 24 официальных международных наблюдателей – от европейской сети и до Мирового конгресса украинцев.