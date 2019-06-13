На Лиманщине сгорело почти 3 гектара соснового леса (Видео). Новости

В Донецкой области между Лиманом (до переименования Красный Лиман) и поселком Заречное сгорело почти 3 гектара соснового леса. Огонь удалось потушить, но там до сих пор работают спасатели.

Первым пожар заметил наблюдатель лесопожарной станции Валерий Кондрашов. «Вот тут Петьковый яр. По системе видеонаблюдения обнаружили дым в направлении Петькового яра. И тогда уже ж прислали пожарные машины, усиление», – сказал он.

Сразу задействовали технику: трактор с пожарным плугом, лесопатрульные комплексы, автоцистерны. Боролись с огнем 15 работников лесхоза, а еще привлекли спасателей из города. «По самому лесу много подроста. Трактору с пожарным плугом очень трудно делать минполосу по периметру пожара, так как здесь очень тяжелые почвы песчано-глиняные. Сейчас создано у нас дежурство круглосуточное мастерами леса. Также задействованы к мастерам леса пожарные автоцистерны ГАЗ 66 для пролива кромки самого пожара», – рассказал инженер по охране и защите леса Лиманского лесхоза Сергей Олейник.

Почти 3 гектара леса сгорело за 2,5 часа. В основном, это 50-летние сосны. По словам спасателей, вероятно, что все произошло из-за того, что кто-то неосторожно обращался с огнем. Сейчас стоит жара, на столбиках термометра выше 30 градусов. Поэтому на Донбассе объявили 5-й – самый высокий класс пожароопасности. «5-й класс, во-первых, предусматривает запрет посещения леса. Это прежде всего. Потому что высокая температура, стойкая высокая температура. Она может даже от окурка способствовать условиям для возникновения пожара. К первоочередным мероприятиям относится, прежде всего, это неприменение открытого огня», – сообщил начальник 21 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС В Донецкой области Виталий Ворона.

Только за последнюю неделю в лесных массивах Лиманского района произошло 7 пожаров.

Источник: ТК «Донбасс»