Большинство сообщении о минировании поступают из России, – МВД. Новости

Большинство сообщений о заминировании различных объектов в разных областях Украины поступают из России. Об этом сегодня, 13 июня, на брифинге заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко, сообщает « Укринформ ».

« Была (серия сообщений о заминировании – прим.) провокационных. Но ни одно не подтвердилось. И мы видим, откуда в основном поступают – из-за границы, из России » , – отметил Стойко.

В свою очередь, директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко уточнил, что, действительно, в последнее время наблюдается повышенное количество сообщений о ложном заминировании. « У нас почти каждый день не проходит, чтобы таких сообщений не было, почти каждый день. Но одно дело, когда их одно или пять по стране в разных местах, а другое дело, когда их 55 или 77 на различных объектах » , – уточнил Шевченко.

По его словам, каждый такой вызов отрабатывается, и на него есть соответствующая реакция взрывотехнических, кинологических и следственно-оперативных подразделений.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин расскзала, что за сутки на 11 июня украинским правоохранителям из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать более 32 тыс. граждан.