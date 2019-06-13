Режим тишины на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала нарушения. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Золотого (Луганская обл.). Об этом сообщается в отчете Миссии, опубликованном сегодня, 13 июня.

«Ночью 11 июня камера СММ в н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) зафиксировала 4 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 3-5 км к юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения). С вечера 11 до утра 12 июня, пребывая на северной окраине Попасной, наблюдатели слышали около 110 взрывов (включая 60 взрывов, оцененных как артиллерийские выстрелы и последовавшие разрывы снарядов), а также около 160 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета, автоматического гранатомета и стрелкового оружия – все, по оценке, в пределах 5 км от участка разведения в районе Золотого», – говорится в отчете.

Кроме того, днем 12 июня, патрулируя на западной окраине временно неподконтрольного украинской власти Первомайска, команда Миссии слышала 13 взрывов неопределенного происхождения, а также 150 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета. «Все, по оценке, на расстоянии ориентировочно 3,5-5 км к северу (все, по оценке, в пределах участка разведения в районе Золотого)», – отмечается в отчете.

Также днем 12 июня, осуществляя мониторинг на участке разведения в районе Станицы Луганской и вблизи участка разведения в районе временно неподконтрольного украинской власти населенного пункта Петровское (41 км к югу от Донецка), Миссия отметила там спокойную обстановку.

Как сообщалось ранее, при соблюдении всех необходимых условий, разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской должно было начаться 10 июня. Если же продолжатся обстрелы, разведение автоматически должно было быть перенесено. Позже стало известно, что разведение военных сил и средств у Станицы Луганской может состояться не раньше 16 июня.

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