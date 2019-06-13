Пятая годовщина освобождения Мариуполя: Как отвоевывали – в воспоминаниях военных и очевидцев (Видео). Новости

Сегодня, 13 июня, пятая годовщина освобождения Мариуполя (Донецкая обл.) от незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». В этот день благодаря украинским бойцам над городом взвился сине-желтый флаг. Тогда главный бой шел в сердце украинского форпоста, так называемом историческом центре.

5 лет назад военнослужащий Андрей Игнатюк участвовал в этой спецоперации: на часах четыре утра, небольшое количество техники и оружия, к центру города направляются украинские защитники.

По словам Андрея, бой был тяжелым. Но в память врезалось другое. «На Итальянской улице. Там просто на углу, только мы зачистили баррикады, горит БМП. Когда уже выезжали, человек вывесил флаг. Это многие помнят. Я даже вот хочу человека найти этого. Мне даже интересно», – поделился он.

Тогда опасный участок перекрыли. Вокруг шла стрельба. Операция «Освобождение» длилась несколько часов. Мариупольчанин Богдан Синицын живет в доме рядом. Мужчина проснулся от шума и сразу не понял, что произошло. «Происходила стрельба, взрывы. Зашли в коридор, подальше от окон. Пережидали, чем закончится. Было много людей. И полиция, и военные», – вспоминает он.

В одном из корпусов местного вуза НВФ обустроили свой штаб. Работники университета почти на месяц покинули здание. А когда вернулись, вспоминает заместитель директора института повышения квалификации Приазовского государственного технического университета Федор Завгородний, – ужаснулись. «Была удручающая картина. Во-первых, практически 80% выбиты стекла, посечены стены, и доски в аудиториях, и мебель. И конечно, все было разворовано», – сказал он.

Город еще долго приходил в себя. Еще несколько лет назад здесь закрыли магазины, банки, а многие временно покинули свои дома. Дорогу перегородили бетонными плитами. Сегодня путь свободен, как и Мариуполь. И это все благодаря украинским бойцам.

А еще благодаря им над Мариуполем развевается сине-желтый флаг.

Источник: ТК «Донбасс»