Через КПВВ Донетчины не пропустили товары на 900 тыс. грн: Что пытались провезти. Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за прошедшие сутки, 12 июня, пограничники пресекли 3 попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на общую сумму почти 900 тыс. грн. об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.

В частности, через линию разграничения пытались провезти одежду, обувь, электротовары и автозапчасти на общую сумму почти 900 тыс. грн. Как уточняется, товары были изъяты работниками фискальной службы для дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, на КПВВ «Станица Луганская» пограничники зафиксировали случай, когда гражданин пытался «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. «На такое предложение лицо получили от пограничников категорический отказ. Гражданин и сообщение об обнаружении признаков преступления переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий», – добавили в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) остановили мужчину, который пытался пронести через линию разграничения наркотики.

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