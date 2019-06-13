Ловушки аферистов: В Покровске двое жителей лишились 20 тыс. грн. Новости

В Донецкой области двое жителей Покровского района потеряли почти 20 тыс. грн, поверив аферистам. Банковский счет 65-летнего мужчины опустошил «сотрудник банка», а 39-летняя женщина осталась без средств, сделав заказ у интернет-продавца. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в полицию Покровска (до переименования – Красноармейск) за помощью обратился местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестные украли с его банковской карты 10 тыс. 700 грн.

Как выяснилось, накануне пострадавший получил SMS-сообщение о блокировке своей банковской карты. Покровчанин позвонил по номеру телефона, который был указан в SMS и «сотрудник банка» пообещал помочь в разблокировании. Для этого незнакомец попросил назвать личные данные и пин-код карты. Уже через несколько минут мужчина снова получил сообщение, однако вместо обещанного «разблокирования» в нем говорилось о том, что со счета снят весь денежный остаток. Поняв, что это дело рук незнакомца, пострадавший пришел в полицию.

«По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы», – сказано в сообщении.

Также, в полицию Покровска обратилась жительница села Миролюбовка с просьбой помочь разыскать мошенников, которые выманили у нее 8,5 тыс. грн. Как рассказала местная жительница, она нашла на одном из интернет-сайтов объявление о продаже автомобильного прицепа и решила его купить. Для этого женщина связалась с продавцом, и они договорились, что как только покупательница переведет на его банковскую карту деньги, в тот же день заказ отправится по ее адресу.

Когда срок получения прицепа истек, женщина попыталась позвонить продавцу, однако его телефон не отвечал. Объявление с сайта также исчезло. Заказчице пришлось обратиться в полицию.

Правоохранители открыли уголовное дело по ст. 190 «Мошенничество» УК Украины. До 3-х лет лишения свободы ждет интернет-продавца, который выманил у женщины деньги.

В полиции в очередной раз напоминают гражданам, что не следует сообщать свои личные данные незнакомцам и нужно помнить, что настоящие работники банковских учреждений не должны по телефону просить предоставить любую информацию о банковской карте или счете. «Заказывайте на сайтах товары только у проверенных продавцов и лучше рассчитывайтесь за них только после получения и проверки на соответствие вашим ожиданиям», – добавили в полиции.

Читайте также: