Падают снаряды, дом трещит по швам: Как выживают старики на линии разграничения (Видео). Новости

Села Донбасса быстро «постарели». Из-за вооруженного конфликта и безработицы кое-где вообще не осталось молодежи. В поисках лучшей жизни она массово покидает и прифронтовой Чермалык (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Линия фронта там проходит рядом с жилыми домами.

Самому старшему жителю села Владиславу Сохте 92 года. До рекорда среди жителей села осталось всего несколько лет. «94 один прожил, 96 лет … но сейчас именно в этот период я самый старший», – говорит он.

Чтобы жить долго, мужчина советует отказаться от вредных привычек и чаще улыбаться. «Я понял, что улыбаться и смеяться лучше, чем плакать, полезней», – сказал Владислав Сохта.

Но поделиться секретом долголетия со следующими поколениями возможности нет – из Чермалыка выехала почти вся молодежь. «Остались тут уже мы, коренные. А тут нету работы, где они будут работать?», – отмечает супруга Анастасия Сохта.

А еще пятый год здесь не утихают обстрелы. «Никто не думал, что оно будет так», – сказала Анастасия Сохта.

Пожилые супруги живут на одной из крайних улиц села. Рядом падают снаряды, поэтому их дом трещит по швам. На то, чтобы починить стены, сил нет. «Я 12 лет не вижу ничего – глаукома. Это неизлечимая болезнь», – говорит Владислав Сохта.

Пока позволяло здоровье, пожилые супруги держали скот и другую живность. Но уже несколько лет на курятнике и на хлеву висят замки. Остался только пес.

Из-за длительного вооруженного конфликта много пожилых людей оказалось на грани выживания. Их спасает гуманитарная помощь. Жители Чермалыка и десятков других населенных пунктов системно получают продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова.

Супруги вместе уже 65 лет. Муж и жена до сих пор сохранили теплые чувства друг к другу. «Такая же самая любовь как и раньше, какая была – такая и осталась», – делится Анастасия Сохта.

Они прожили счастливую жизнь, но спокойная старость остается мечтой. Говорят, надо непременно дождаться мира. «Лучше было бы, чтобы вообще был мир. Война счастья никогда не приносила никому», – добавляет Анастасия Сохта.

За все время работы Гуманитарного Штаба – самой большой программы Фонда Рината Ахметова – выдано более 12 млн наборов выживания.

Источник: ТК «Донбасс»