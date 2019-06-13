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ЦИК зарегистрировала еще 19 международных наблюдателей. Новости

ЦИК зарегистрировала еще 19 международных наблюдателей

13.06.19 21:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Центральна избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 19 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередные выборы в Верховную раду Украины 21 июля на заседании сегодня, 13 июня. Об этом с ЦИК сообщает на своей странице в Facebook.

«Комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала 19 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года», – говорится в сообщении.

Такие образом, на сегодня уже зарегистрированы 43 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

 

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