Прощай, асфальт: В Луганске после ливня на дорогах поплыли машины (Фото). Новости

По неподконтрольному украинской власти Луганску сегодня, 13 июня, прошелся шквальный ливень, из-за которого улицы превратились в водоемы, а ветром были повалены ветви деревьев. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Луганчане размещают фото поваленных ветвей деревьев, оборванных электропроводов и плывущих по дорогам автомобилей.