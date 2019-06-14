Опасный рацион: Жителям Мариуполя рассказали, как избежать отравления летом (Видео). Новости

Летом в жару готовая еда портится в несколько раз быстрее, поэтому с легкостью можно подхватить кишечную палочку. В Мариуполе (Донецкая обл.) специалисты рассказали, как питаться в летние дни, чтобы избежать отравления.

По словам мариупольской студентки Дарьи Донской, ее день полностью распланирован, на приготовление пищи времени не хватает. Поэтому, готовую еду покупает почти каждый день. «В основном какие-то салатики, картошка, ну такое что-то простенькое, не сильно жирное, потому что лето и не очень хочется есть. Помогают такие магазины, в которых продаются готовые салаты, картошка, все. Просто заходишь и покупаешь», – рассказывает девушка.

В отделе кулинарии одного из гастрономов Мариуполя есть приготовленные мясо, рыба, выпечка и с десяток различных салатов. Работники магазина уверяют, что за свежесть продуктов волноваться не стоит. Летом продукции делают меньше и внимательно контролируют сроки годности.

«В конце срока годности, обычно счет идет на часы, от 6 до 12. Когда вышел срок годности, конечно продукт списывают. Контроль за температурным режимом ведется круглосуточно, обычно это от 2 до 6 градусов», – пояснила заведующая производством кулинарии Марина Шайдюк.

Однако есть и такие горожане, которые не тратит свое время на поход в магазин. И покупают еду по дороге домой. В частности, пиццу и шаурму.

Как уверяет продавец шаурмы Мария Стадник, в клиентах заинтересованы, поэтому готовят, как для себя. «Мясо каждый день привозят свежее, стараемся работать без остатка вообще. Лучше меньше взять, чтоб не оставалось. Соус и сметану я храню в холодильнике», – говорит Мария.

Врачи же советуют избегать употребления фаст-фуда. Поскольку неизвестно, в каких условиях готовят и хранят еду. Кроме того, в жару люди пьют много жидкости. Поэтому уровень кислотности желудка уменьшается. В результате, ослабляется естественная защита от бактерий.

«Солнце также снижает защитные силы организма и условия создаются такие, что могут легко накапливаться возбудители и их токсины и вызывать такие заболевания, как пищевая интоксикация, пищевые токсикоинфекции, различные гастроинтериты, кишечные инфекции», – разъяснила врач-инфекционист Елена Шаповал.

Врач добавила, что пищу лучше готовить дома и небольшими порциями. Хранить в холодильнике. Также, желательно употреблять больше свежих овощей и фруктов, которые обязательно надо тщательно мыть и обдавать кипятком.

Источник: ТК «Сигма»