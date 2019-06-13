Акценты Минского процесса: Данилюк обсудил ситуацию с министром обороны Великобритании . Новости

Минский процесс необходимо активизировать с акцентом на гуманитарных аспектах и ​​вопросах человеческой безопасности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк во время встречи с директором Главного управления евроатлантической безопасности Министерства обороны Великобритании Ником Гарри, сообщает сегодня, 13 июня, пресс-служба СНБО.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений в сфере безопасности и обороны и интенсификации сотрудничества в военной сфере.

Собеседники также обсудили ситуацию, сложившуюся на востоке Украины вследствие гибридной войны, которую ведет РФ против нашей страны.

В этом контексте секретарь СНБО Украины отметил важность активизации «минского процесса» с акцентом на гуманитарных аспектах и ​​вопросах человеческой безопасности. «Достичь прогресса в "Минском процессе" – один из ключевых приоритетов власти», – заявил он, выразив надежду, что переговоры нового состава украинской части Трехсторонней контактной группы будут успешными.

Данилюк также заявил о необходимости усиления информационной составляющей противодействия Украины российской гибридной агрессии на временно неподконтрольных территориях.

Стороны также обсудили ситуацию безопасности в регионе, учитывая последние события в некоторых странах Восточной Европы, в частности, в Республике Молдова.

Директор Департамента международной безопасности Министерства обороны Великобритании Гарр подтвердил неизменность поддержки Великобританией независимости и территориальной целостности Украины.

Он также положительно оценил реформы в секторе безопасности и обороны Украины, и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии партнерства между нашими странами.