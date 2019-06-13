Из-за большого количества переселенцев купили оборудование: В МинВОТ рассказали о ЦПАУ Северодонецка. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) работает только несколько недель, но уже принял сотни желающих получить паспорта. Наличие электронной очереди в Центре обеспечивает удобство при осуществлении всех операций. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Как сообщается, открытие этого ЦПАУ стало возможным благодаря совместным усилиям местных властей, МинВОТ и международных партнеров. Здесь обеспечен ремонт помещения и закуплена часть оборудования. За счет средств государственной субвенции на сумму 213 тыс. грн закуплено специальное оборудование и программное обеспечение для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем и паспорта для выезда за границу.

«Необходимость приобретения оборудования обусловлена ​​большим количеством внутренне перемещенных лиц, проживающих в городе, а также обеспечения возможности получения таких документов жителям временно оккупированных территорий», – отмечается в сообщении.

Сегодня ЦПАУ посетил глава МинВОТ Вадим Черныш.

По информации ведомства, в планах местных властей – расширение возможности ЦПАУ и приобретение еще одного комплекта оборудования за счет софинансирования местного бюджета и субвенции. «Предварительно комиссия при МинВОТ поддержала такую ​​инициативу и, в случае одобрения правительством Украины предложения относительно распределения субвенции, город получит дополнительное софинансирование для улучшения сервисов, предоставляемых населению», – подытожили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 23 мая в ЦПАУ Северодонецка состоялось торжественное открытие новых административных услуг – оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем и паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

Напомним, что ЦПАУ Северодонецка получил мобильный кейс для предоставления админуслуг «на дому».

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