Полыхал счетчик: В Луганске дети спаслись от пожара в доме . Главная

В неподконтрольном украинской власти Луганке на улице Рабкоровской загорелся жилой домой, в котором в этот момент находились несовершеннолетние дети. Из-за огня и сильного дыма они не смогли выйти через входную дверь. Но дети не запаниковали и смогли найти другой путь спасения. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в «МЧС ЛНР».

«По прибытию на место происшествия пожарные наблюдали открытое горение крыши и сильное задымление. Людей в доме не было. Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил крышу, электросчетчик, мебель, стены, потолок в одной комнате. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки», – говорится в сообщении.

После того, как опасность миновала, местные жители рассказали пожарным, что в квартире находились дети: девочка 11-ти лет и мальчик семи лет. В этот день они остались дома одни без присмотра старших.« Девочка решила разогреть обед на кухне в микроволновой печи. Позже ребенок услышал запах гари, через время начал мигать свет. Дети решили сразу же выйти на улицу, но не смогли: в коридоре уже полыхал счетчик. Тогда дети забежали в спальню, открыли окно и выскочили на свежий воздух», – рассказали местные жители.