Слухи, следствие и вопросы: Хомчак прокомментировал события под Иловайском. Новости

К расследованию гибели украинских военных в ходе выхода в августе 2014 года из ныне неподконтрольного украинским властям Иловайска (Донецкая обл.) много вопросов, а также немало слухов об этой трагедии. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, руководивший операцией по Иловайску в 2014 году.

«Чем дальше мы отходим от этих событий, тем больше появляется подробностей от людей, которых там не было, и в этом участия не принимали. Я не буду сейчас ничего комментировать. Единственное скажу – никаких там моих интересов не было. Я попал туда как военный человек, согласно решению военных руководителей, и остался под Иловайском я согласно решениям и распоряжениям военных руководителей, которые тогда руководили АТО», – сказал он.

Комментируя обвинения ряда добровольческих батальонов о несоответствии его показаний следствию реальным приказам, которые Хомчак отдавал во время боев за Иловайск, глава Генштаба ВСУ сообщил, что первые показания были взяты на второй день после выхода украинских военных из Иловайского котла главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом.

«Со следственной группой он изымал документы, несколько суток они работали и прямо по горячим следам они брали все показания. Второе место, где я дал все показания, это была временная следственная комиссия Верховной Рады. Больше показаний я нигде не давал. Комментировать чьи-то слова я тоже не берусь. Я знаю все, как было. По крайней мере с того, что мне известно, а я, наверное, знаю больше всех. Ведь каждый, кто что-то говорит, видит эту ситуацию и обстановку в своем разрезе. Я как руководитель общался и с Киевом, и со всеми, соответственно принимал какие-то решения, давал какие-то команды», – отметил Хомчак.

«В моих показаниях за 5 лет ни одно слово, ни один факт не изменились», – подчеркнул он.

Глава Генштаба ВСУ считает, что, если общество до сих пор не увидело итоги расследования событий под Иловайском и не названы виновные в этой трагедии, это вопросы к главному военному прокурору Украины.

«Мы должны узнать, но я бы задавал вопрос не только, кто виноват, а почему вообще это произошло. Пусть следствие покажет, каковы были причины, предпосылки, какие были задачи, какие были действия, откуда там взялись добровольческие батальоны и спецподразделения милиции – такие как "Свитязь", "Ивано-Франковск", "Херсон", "Миротворец". Есть очень много вопросов, на которые следствие должно дать ответ обществу», – считает Хомчак.

Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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