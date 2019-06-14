В Донецке мать на три дня оставила ребенка в детсаду. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке привлекли к «административной ответственности» женщину, которая оставила пятилетнюю дочь на 3 дня в дошкольном учреждении. Об этом 13 июня сообщил пресс-центр «МВД ДНР».

«В дежурную часть Калининского РО полиции Донецка поступило сообщение от заведующей одного из дошкольных учреждений района о том, что воспитанница осталась без родительского надзора.Сотрудники сектора по делам несовершеннолетних установили, что местная жительница привела свою пятилетнюю дочь в детский сад, после чего отправилась на встречу с товарищами. Нерадивая мать на протяжении трех дней распивала спиртное, забыв про своего ребенка», – уверяют в «ДНР».

«Правоохранители забрали девочку из дошкольного учреждения и передали ее в детское соматическое отделение одной из больниц. Спустя трое суток мать протрезвела и направилась в детский сад, но, узнав о том, что ее ребенка там уже нет, обратилась в районный отдел полиции», – добавляют в «республике».

В «полиции» также сообщают, что в настоящее время ребенок не возвращен матери. «С родительницей проводится профилактическая работа», – утверждают в «ДНР».

Также в отношении матери составлен «административный протокол» за невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей.