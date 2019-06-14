Доставлен в больницу в шоковом состоянии: В Луганске горел автомобиль, ожоги получил ребенок. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске 11-летний ребенок поджог автомобиль и пострадал во время пожара. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», 13 июня в 11:32 «в службу 101 Луганска поступило сообщение о пожаре в пос. Тепличном на ул. Совхозной… По прибытию к месту вызова было установлено, что в одном из частных дворов горел автомобиль Daewoo Sens, стоявший под навесом, от него загорелись находившиеся там же диван и кресла».

«Пожар до прибытия спасателей был потушен соседями и родственниками владельца дома. Однако от огня пострадал 11-летний сын хозяина. Сотрудники МЧС вызвали службу 103, до прибытия медиков оказывали первую помощь ребенку. С ожогами ног и головы, в шоковом состоянии мальчик был доставлен в ожоговое отделение республиканской детской больницы», – уверяют в «ЛНР».

«Как удалось выяснить, накануне автомобиль ремонтировали и оставили возле него бутылку с бензином и газовую горелку. На момент загорания родителей дома не было, мальчик оставался со старшей сестрой (около 14 лет). Играя во дворе, стал невольным виновником пожара. Сестра пыталась погасить огонь ведрами с водой, но безуспешно, в испуге стала звонить родне. Вскоре, заметив пожар, сбежались люди и общими усилиями справились с пламенем», – добавляют в «МЧС».