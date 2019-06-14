Экс-начальник Генштаба ВСУ прокомментировал эскалацию конфликта на Донбассе. Новости

Обострение вооруженного конфликта на Донбассе связано с попытками России дестабилизировать ситуацию в Украине в период выборов. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ в 2014-2019 годах Виктор Муженко.
«На сегодняшний день мы имеем признаки эскалации конфликта в плане увеличения обстрелов, количества погибших, количества раненых, разрушений. Я думаю, что это связано не только с Минским процессом. Это связано в том числе и с тем периодом, в который вступила Украина, период турбулентности между президентскими и парламентскими выборами», – сказал он.
«Это определенный способ влияния на ситуацию в Украине в плане ее дестабилизации и влияния на руководство Украины», – считает Муженко.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.
Напомним, 5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.
В ответ на данные заявления ТКГ Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.
Из-за новых заявлений по Донбассу 10 июня под зданием Администрации президента прошла масштабная акция «Ні капітуляції!».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»
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