В ОБСЕ рассказали о подрыве трактора неподалеку Попасной. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уточнили сообщения СМИ о том, что неподалеку Попасной (Луганская обл.) двое мужчин получили ранения в результате подрыва трактора. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 13 июня.

«8 июня медперсонал больницы в Попасной сообщил наблюдателям, что за день до этого к ним доставили двух мужчин: одного (в возрасте 51-59 лет) с осколочными ранениями нижних конечностей, а другого (в возрасте 21-29 лет) с баротравмой и незначительными ранениями лица и локтя. Представитель полиции в Попасной сообщил, что 7 июня трактор наехал на некий предмет в поле к югу от Попасной, после чего последовал взрыв, в результате которого двое мужчин получили ранения», – сказано в отчете.

Также сообщается, что 11 июня в сельскохозяйственном поле примерно в 4 км к югу от Попасной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Миссии среднего радиуса действия «обнаружил свежую воронку, образовавшуюся, по оценке, в результате взрыва противотанковой мины (предположительно ТМ-62), а приблизительно в 4 м от воронки – 2 сгоревшие шины, обломки синего и белого цветов, а также куски обгоревший резины (все, по оценке, обломки трактора)».

Как сообщалось ранее, 7 июня, возле Попасной во время проведения сельскохозяйственных работ на поле двое трактористов получили ранения из-за подрыва неустановленного взрывного устройства.

Позднее в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что трактор наехал на мину.

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