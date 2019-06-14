В районе Марьинки обнаружены десятки мин (Видео). Новости

Военнослужащие отдельной механизированной бригады им. короля Даниила, что входит в состав Объединенных сил, при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка (Донецкая обл.) обнаружили и обезвредили более 40 мин. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

При изучении специалистами происхождения опасных находок, было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, имеют маркировку другого государства.

В штабе отметили, что, согласно Оттавской конвенции, применение противопехотных мин как одного из средств войны запрещено. В 2005 году украинский парламент ратифицировал Оттавскую конвенцию, последняя мина типа ПМН была ликвидирована в 2003 году на Донетчине. Российская Федерация не является участницей Оттавской конвенции.