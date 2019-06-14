Пробный вариант: Жителей неподконтрольной Луганщины повезли получать паспорта РФ (Фото) . Новости

Первая группа жителей неподконтрольной украинским властям части Луганской области отправилась из Луганска в российский Новошахтинск для получения паспортов РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ЛНР», автобус с людьми сегодня, 14 июня, отправился от вокзального комплекса у железнодорожного вокзала Луганска.

Там добавляют, что организованы регулярные маршруты для поездок местных жителей в Россию для получения российских паспортов.

«Сегодня отправился первый автобус по маршруту Луганск-Новошахтинск. В дальнейшем планируется также к этому маршруту добавить маршрут Луганск-Донецк (РФ). Сегодня первая группа где-то в количестве 30 человек. Это пока пробный вариант», – уверяют в «республике».

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

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