Глава Генштаба ВСУ рассказал о разведении сил вблизи Станицы Луганской. Новости

Для разведения сил и средств на линии разграничения вблизи Станицы Луганской (Луганская обл.) должны соблюдаться условия, прописанные в Минских договоренностях, и шанс завершить этот процесс есть. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

Он напомнил, что войска ВСУ и силы противника должны быть разведены на 1 км от линии разграничения: «И эта зона должна контролироваться миссией СММ ОБСЕ для того, чтобы там не появились военные. На нашей территории, так как там есть несколько домов на улице, где в основном сейчас никто не живет, но она от населенного пункта Станица Луганская и там может работать полиция, ГСЧС. Службы, которые должны обеспечивать жизнедеятельность людей там будут работать. Военных там не должно быть».

Глава Генштаба ВСУ подчеркнул, что договоренности о разведении сил и средств вблизи Станицы Луганской постоянно срывают члены незаконных вооруженных формирований.

«В Минских договоренностях прописано, что после последнего применения оружия на участке разведения сторон должно пройти 5 дней тишины. После 5 дней тишины мы делаем соответствующие заявления о готовности и на 6-7-й день разводим войска. 8 июня была провокация, оттуда снова была стрельба. 9 июня – также была провокация. Вчера (12 июня, – прим. ред.) вечером – снова была, поэтому мы каждый раз после стрельбы с той стороны начинаем отсчет 5 суток», – пояснил Хомчак.

По его мнению, разведение сил и средств вблизи Станицы Луганской все-таки состоится. «Я думаю, что просто та сторона не готова была, что так быстро мы действительно захотим это сделать. Мне тяжело комментировать действия той стороны. Мы оцениваем так, что они просто были не готовы, и хотят ли они этого сейчас в действительности, потому что мы с той стороны часто видим, когда РФ говорит одно, а делает совсем противоположное», – заявил глава Генштаба ВСУ.

Как сообщалось ранее, при соблюдении всех необходимых условий, разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской должно было начаться 10 июня. Позже стало известно, что разведение военных сил и средств у Станицы Луганской может состояться не раньше 16 июня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

Читайте также: