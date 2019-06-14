«Маяк», «Обжора», «Амстор»: Житель Донецка показал заброшенные торговые центры (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь Полтавец прогулялся пешком по городу. Дончанин показал запечатленные во время прогулки заброшенные торговые центры.

Первым на пути жителя Донецка был торговый центр «Маяк».

«Торговый центр "Маяк", который перестал функционировать у нас, не знаю в связи с чем, но что-то не поделила новая нынешняя власть с владельцами… Сейчас здесь куча объявлений – кто куда переехал», – рассказал Полтавец.

«Это двухэтажный торговый центр. В таком состоянии он уже – под ногами все крошится… Рынок, который к нему прилегает – работает. Тут большой рынок – радиорынок и книжный. А сам "Маяк" не функционирует – к сожалению, все вот в таком плачевном состоянии. Центр, наверное, кто-то охраняет – сидит какой-то дедушка или бабушка», – добавил он.

По словам дончанина, на двери центрального входа написано «Ремонт», но никакого ремонта там никто не ведет.

Затем Полтавец прошел под мостом и направился к «Обжоре». Житель Донецка рассказал, что на первом этаже вход в супермаркет полностью заставлен мебелью. «Чтоб даже не было желания залезть сюда», – сказал он.

Также дончанин рассказал, что магазин в 2014 году был побит осколками. «Печальное зрелище», – резюмировал Полтавец.

Он предположил, что за зданием кто-то следит, иначе все в нем растащили бы. По словам жителя Донецка, сквозь окна видно, что верхние этажи заставлены стульями, табуретами, стеллажами – их не вывезли.

Еще одним масштабным объектом на пути Полтавца был супермаркет «Амстор». «Здание большое, с огромной парковкой, тут постоянно была куча машин. Как не приедешь – очереди, машин 100-150 тут стоит вечно. Довольно-таки популярный был, потому что тут спальный район, много многоэтажек и людей много было», – отметил мужчина.

По его словам, территория вблизи «Амстора» пострадала от мин, и сам супермаркет – от осколков.

«Долго он был законсервирован, а теперь открывается здесь "Галактика" – это один из строительных супермаркетов. Главный находится в Макеевке, а здесь – филиал», – сообщил дончанин.

Как сообщалось ранее, «Амстор» до 2016 года оставался самой мощной торговой сетью в «ДНР». У сети было два собственника, один из которых перерегистрировал предприятие на подконтрольной Украине территории. Второй оказался «преданным ДНР» и, воспользовавшись ситуацией, в 2014 году стал самостоятельно работать на оставшихся торговых площадках.

В мирное время насчитывалось 18 точек «Амстора», в 2014 году уже при «ДНР» работало 11 супермаркетов. Однако весной 2017-го закрылись сразу три точки в Калининском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Проблемы у «Амстора» начались с июня 2017 года, что совпало с заходом российских сетей. Так, в июне «генпрокуратура ДНР» начала процесс против «Амстора» в Пролетарском районе Донецка. В Калининском районе Донецка на пр. Ильича, 93д на месте «Амстора» открылся «пророссийский» супермаркет «Семерочка».

В декабре 2017 года закрылись наиболее крупные точки: «Амстор» на цирке, на Щетинина, на проспекте Таманский, чуть ранее закрылся «Амстор» в микрорайоне Магистральный (район железнодорожного вокзала) и др. Со 2 февраля на месте пустующих крупных «Амсторов» открылась новая сеть «Амстор сити» («Амстор city»): 5 магазинов – в Донецке и один – в Горловке. Отмечалось, что «Амстор сити» – это новая структура, которая контролируется «министром доходов и сборов ДНР» Александром Тимофеевым и Игорем Сосновским (бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова). Документы оформлены на Юлию Соболь, так же, как и два ресторана быстрого питания «ДонМак» (на Крытом рынке и на площади Ленина). Юлия Соболь – подруга жены Сосновского.

После того, как осенью 2018 года Тимофеев бежал из «ДНР» в Россию, у торговой сети началась очередная волна проблем. К марту 2019 года закрылись несколько супермаркетов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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