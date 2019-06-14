Ситуация в пунктах пропуска утром 14 июня: Проезда ожидали 230 авто. Новости

Сегодня утром, 14 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 42,3 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9965 человек и 1175 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9570 человек и 1625 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8210 человек и 1345 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4300 человек и 975 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10290 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10/55;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Алекс: «4:16. "Каргилл" основная на начале подъема, льгота почти до моста»;

Alexandr: «6:28. "Каргилл" на выезд из Донецка до самого верха моста, льгота почти до середины моста»;

«Администратор»: «7:11. "Каргилл". На выезд основная далеко на мосту, льгота до моста»;

Anna: «7:43. "Каргилл" в Украину. Родители сейчас стоят с 5 утра и будут возвращаться. Нет смысла стоять, не проедут, беспредел полный».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Максим: «6:00. Еленовка до поворота»;

«Администратор»: «8:39. Еленовка в Маруиполь. Родители звонили в 7 утра, стали в очередь в 5 утра, сейчас где-то 90-е».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Svetlana: «5:39. Октябрь в начале камышей»;

Svetlana: «7:25. На Гнутово очередь в Куликово, льгота на середине подъема, супер льгота потоком, движение есть, но медленно».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.