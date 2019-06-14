Нужны ли Украине референдумы по Донбассу, ЕС и НАТО, – мнение. Новости

Идея проведения всеукраинских референдумов о ключевых направлениях внешней и внутренней политики Украины – это инструмент народовластия, и его не стоит опасаться. Такое мнение высказала журналист-переселенец из Донецка Татьяна Заровная.

«Когда кто-то сказал об этом из окружения Зеленского, все стали на уши: "Какой референдум?" Ну, да – плохая ассоциация с "референдумами" в "ДНР" и "ЛНР", но то же были "референдумы" в кавычках, и не всеукраинский», – отметила она.

«Вопросы, которые можно выносить на референдум, не могут противоречить основам государства, Конституции, законодательству. Референдум – это инструмент: какие-то вопросы обсудить со всеми – это же и есть наше народовластие. Не раз в 5 лет мы должны с вами принимать участие в политической жизни, а чаще», – продолжила Заровная.

По ее мнению, украинские чиновники и народные депутаты, которые получают зарплаты благодаря деньгам налогоплательщиков, должны слышать, чего хотят люди. «Сама по себе идея всеукраинских референдумов – это обернуться лицом к народу, поговорить с людьми честно. Четкость формулировок [вопросов референдумов] – это вопрос №1. Над вопросами референдума должно думать научное сообщество», – считает журналист.

Она напомнила, что вся социология показывает, что украинцы поддерживают вступление в Евросоюз и НАТО, поэтому президент Украины, какой бы у него ни была личная позиция о внешнеполитическом курсе страны, вынужден прислушиваться к мнению народа.

«Поскольку у нас рядом агрессивный сосед, мы вынуждены инстинктивно защищая свою жизнь, стремиться в НАТО и в ЕС, потому что нам надо спастись. Мы не можем идти туда, где нас "слопать" хотят. Естественно – мы разворачиваемся и движемся в обратном направлении. Вот о чем говорит социология. Почему мы тогда боимся референдума?.. У нас даже в 1991 году украинцы за независимость проголосовали, когда они все были "ватниками", все мы были "ватниками"», – отметила Заровная.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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