НВФ обстреляли Марьинку из артиллерии, снаряд попал в жилой дом. Новости

Сегодня, 14 июня, незаконные вооруженные формирования обстреляли Марьинку (Донецкая обл.), артснаряд попал в жилой дом. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе уточнили, что артиллерийский снаряд попал в частный дом, принадлежащий гражданину Украины 1933 года рождения. «Бойцы Королевской бригады (24 ОМБр им. короля Даниила – ред.) быстро разобрали завалы и доставили пострадавшего хозяина в больницу», – сообщают в пресс-центре.

Мужчина госпитализирован с контузией и травмами.

В штабе также подчеркнули, что после огневой отработки по Марьинке 122-миллиметровые самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» НВФ направились в жилые кварталы неподконтрольного украинским властям Донецка, чтобы укрыться в плотной застройке города.