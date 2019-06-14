Паспорта РФ на неподконтрольном Донбассе: В Молдове рассказали о своем грустном опыте. Новости

Украина стала далеко не первой в списке стран, подвергшихся особой форме «гибридной» агрессии России, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет «Сегодня».

В свое время в Молдове не был введен подсчет людей, получивших российское гражданство, поэтому Украине стоило бы поучиться на ошибках соседей.

Об этом в комментарии изданию рассказал аналитик по вопросам безопасности Института развития и социальных инициатив Vitorul (Республика Молдова), бывший заместитель председателя Пограничной полиции Республики Молдова Росиан Василой.

«Мы не знаем сколько реально граждан имеют российское гражданство. Эти цифры влияют на процессы в стране. На данный момент, по неофициальной информации, с российскими паспортами на оккупированной территории около 200 тысяч человек (что для 4-миллионной Молдовы, а особенно для 470-тысячного Приднестровья, является существенным показателем, – ред. ). Но точную цифру никто не скажет, потому что выдача паспортов происходит без участия официальной Молдовы», – сообщил Василой.

Напомним, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

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