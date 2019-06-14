К катастрофе Ил-76 над Луганском причастно ГРУ РФ, – СБУ. Новости

14 июня 2014 года в небе над ныне неподконтрольным украинским властям Луганском сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ сбили военный самолет Министерства обороны Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 украинских военных. Об этом сегодня, 14 июня, заявили в пресс-центре СБУ.
В ведомстве подчеркнули, что Служба безопасности Украины имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании самолета было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба ВС РФ, известным как частная военная компания «Вагнера».
«Следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны. Более того, исполнители убийства украинских воинов – Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами "Орденами мужества"», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-центр СБУ
Причастность российской ЧВК «Вагнера» во главе с Дмитрием Уткиным к уничтожению Ил-76 на Донбассе, штурму луганского аэропорта и событиям в Дебальцево было и ранее установлено СБУ. Большинство воюющих на Донбассе наемников – из Удмуртии, Якутии, Дагестана и других субъектов РФ, они ранее судимы за тяжкие преступления и даже не говорят на русском.
«Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся либо на территории страны-агрессора, или в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности», – сообщили в СБУ.
В ведомстве также напомнили, что 5 июня коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.
Читайте также:
- Катастрофа Ил-76 над Луганском: Суд признал вину России в гибели 49 людей
- Катастрофа Ил-76 под Луганском: Подана апелляция на решение судьи
- Не укладывается в голову: В Минюсте опротестуют решение судьи по катастрофе Ил-76 в Луганске
- Катастрофа Ил-76 под Луганском: Суд не признал гибель 49 военных следствием агрессии РФ
- Ил-76: Апелляцию генерала Назарова будет рассматривать новая коллегия судей
- Катастрофа Ил-76 над Луганском: Адвокат заявил, что судьи не хотят рассматривать дело против НВФ
- Катастрофа Ил -76 над Луганском: Оглашены обвинения Плотницкому
- «Ихтамнеты» стали «Онитута»: В СБУ рассказали о ЧВК «Вагнера»
- На Донбассе строят «русский мир» судимые наемники из Удмуртии, Якутии и Дагестана, – СБУ
- Бывший командир дивизиона НВФ на Донбассе из России погиб в Сирии
- В сбитом над Луганском Ил-76 с украинскими десантниками был родственник члена «ЧВК Вагнера»
- В СБУ установили личности украинцев, воюющих в составе российской ЧВК на Донбассе
- «Ихтамнеты»: СБУ обещает обнародовать видео захвата аэропорта в Луганске
- СБУ установила причастность российской ЧВК к уничтожению ИЛ-76 на Донбассе и событиям в Дебальцево
Комментарии