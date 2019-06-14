К катастрофе Ил-76 над Луганском причастно ГРУ РФ, – СБУ. Новости

14 июня 2014 года в небе над ныне неподконтрольным украинским властям Луганском сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ сбили военный самолет Министерства обороны Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 украинских военных. Об этом сегодня, 14 июня, заявили в пресс-центре СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что Служба безопасности Украины имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании самолета было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба ВС РФ, известным как частная военная компания «Вагнера».

«Следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны. Более того, исполнители убийства украинских воинов – Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами "Орденами мужества"», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

Причастность российской ЧВК «Вагнера» во главе с Дмитрием Уткиным к уничтожению Ил-76 на Донбассе, штурму луганского аэропорта и событиям в Дебальцево было и ранее установлено СБУ. Большинство воюющих на Донбассе наемников – из Удмуртии, Якутии, Дагестана и других субъектов РФ, они ранее судимы за тяжкие преступления и даже не говорят на русском.

«Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся либо на территории страны-агрессора, или в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности», – сообщили в СБУ.

В ведомстве также напомнили, что 5 июня коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.

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