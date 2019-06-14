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Сводка из зоны ООС за 13 июня: Версии сторон конфликта. Новости

Сводка из зоны ООС за 13 июня: Версии сторон конфликта

14.06.19 10:16dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксировано 29 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

  • у Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем;
  • в районе Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новотроицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новомихайловки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Лебединского – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе Березового – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Талаковки – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

  • у Боровского (Северодонецк) – из артиллерии калибром 152 мм;
  • в районе Луганского – из автоматических гранатометов, стрелкового оружия;
  • у Золотого-4 – из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Зайцево – из гранатометов различных систем;
  • у Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • возле Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Станицы Луганской – из стрелкового оружия;
  • у Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции украинских военных вблизи населенного пункта Марьинка – из минометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил у Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В «ДНР» утверждают, что «ВСУ за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 94 единицы. Под огнем оказались Донецкий аэропорт, поселки Александровка, Трудовские и село Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка; Ясиноватая и село Васильевка вблизи города; Докучаевск; горловские поселки шахты им. Гагарина и Зайцево; села Безыменное, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка».

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 5 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и села Лозовое. Огонь велся из  минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

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