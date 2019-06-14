Сводка из зоны ООС за 13 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 29 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- у Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- у Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем;
- в районе Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- у Новотроицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- у Новомихайловки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Березового – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Талаковки – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- у Боровского (Северодонецк) – из артиллерии калибром 152 мм;
- в районе Луганского – из автоматических гранатометов, стрелкового оружия;
- у Золотого-4 – из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Зайцево – из гранатометов различных систем;
- у Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- возле Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Станицы Луганской – из стрелкового оружия;
- у Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил два раза.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции украинских военных вблизи населенного пункта Марьинка – из минометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил у Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В «ДНР» утверждают, что «ВСУ за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 94 единицы. Под огнем оказались Донецкий аэропорт, поселки Александровка, Трудовские и село Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка; Ясиноватая и село Васильевка вблизи города; Докучаевск; горловские поселки шахты им. Гагарина и Зайцево; села Безыменное, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка».
В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 5 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и села Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».
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