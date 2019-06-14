На Луганщине разоблачили пропагандистское подразделение российских спецслужб. Новости

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пропагандистское подразделение российских спецслужб, которое распространяло фейковую информацию в СМИ и социальных сетях. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы задокументировали деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба ВС РФ при так называемом "2 армейском корпусе" российских оккупационных войск в Луганске. Внештатное подразделение численностью около 20 агитаторов отвечало за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта группа непосредственно подчинялась Главному управлению Генштаба ВС РФ, получала от него задания – так называемые «темники» для подготовки и распространения фейковых материалов в СМИ и социальных сетях, а также регулярно отчитывалась перед российскими кураторами. Кроме того, участники этой группы осуществляли сбор и анализ информации по руководству Украины и ВСУ, о военных подразделениях, участвующих в операции Объединенных сил, украинских патриотах и их семьям, а также об экономической и политической ситуации на Луганщине.

«За каждым районом и населенным пунктом Луганской области был закреплен представитель информационного подразделения, который составлял так называемый "паспорт региона". Он должен был отслеживать изменения обстановки на этой территории, чтобы с применением информационных технологий осуществлять меры по дестабилизации ситуации, дискредитации власти и провоцировать социальное недовольство», – сообщают в СБУ.

Оперативники СБУ задокументировали попытки этой группировки путем организации протестных акций дестабилизировать ситуацию в Северодонецке в конце 2018 года. Также сотрудники СБУ обнаружили более 50 фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности, которые использовались участниками группы для навязывания пользователям соцсетей пророссийской точки зрения на события в Украине и фабрикации фейков.

По материалам СБУ один из этих информаторов осужден по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины к 4 годам лишения свободы. Обвинительные материалы в отношении других участников агентурной сети РФ находятся на рассмотрении в судах.

«Все лица, входившие в состав информационного подразделения, установлены. В рамках уголовного производства заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, жительнице Луганска, которая возглавляла группу. Продолжаются следственные действия», – проинформировали в СБУ.

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