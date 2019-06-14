Тука рассказал о ситуации с российскими паспортами в «ЛНР». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области нет большого ажиотажа среди желающих получить паспорт и гражданство Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Георгий Тука.

«По моим данным, на сегодняшний день на оккупированной территории Луганщины подано документов на получение российских паспортов около 10-11 тыс.», – сказал он.

«Даже в "правительстве ЛНР" было специальное заседание, во время которого "глава молодой республики" стучал кулаками и давал по ушам так называемому "министру внутренних дел" за то, что из общего количества работников "МВД ЛНР" вместе с семьями, которое составляет около 8,5 тыс., изъявили желание [получить российский паспорт] только 1,3 тыс. человек, а из 1,3 тыс. человек подали документы 75 человек», – сообщил Тука.

Ранее сообщалось, что 34 жителя неподконтрольной украинским властям части Донецкой области сегодня, 14 июня, отправились в село Покровское Ростовской области РФ для получения российских паспортов. Также сообщалось, что первая группа жителей неподконтрольной украинским властям части Луганской области отправилась из Луганска в российский Новошахтинск для получения паспортов РФ.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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