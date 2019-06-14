На Донетчине разоблачили переселенцев-наркоторговцев. Новости

На Донетчине правоохранители разоблачили двух мужчин-переселенцев с неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В рамках досудебного расследования установлено, что 34-летний мужчина получал от неустановленного следствием лица через почтового перевозчика посылки с наркотическими средствами для дальнейшего сбыта.

«12 июня злоумышленник попросил своего кума, который работает руководителем одного из подразделений Донецкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, подвезти его на автомобиле в помещение фирмы-перевозчика для получения очередной посылки. Забрав указанное почтовое отправление, мужчина вернулся к машине, где и был задержан правоохранителями. В ходе проведенного обыска в посылке обнаружено и изъято около 100 г готового для продажи амфетамина, а среди вещей получателя – электронные весы, телефон и экспресс-накладные», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

«Вопрос об объявлении подозрения лицам, причастным к указанному правонарушению, будет решаться по результатам назначенных следователем экспертных исследований изъятого из посылки наркотического вещества».