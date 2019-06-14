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В Северодонецке обнаружили тайник с боеприпасами (Фото). Новости

В Северодонецке обнаружили тайник с боеприпасами (Фото)

14.06.19 12:24dnews.dn.uaНовости

Фото: ГУ НП Луганской области

В Северодонецке (Луганская обл.) в одном из гаражей обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

«Из тайника полицией было изъято более 2 тыс. патронов различных калибров для пистолетов и автоматов, 3 магазина к автоматам, снаряженные патронами, 21 электродетонатор, 13 частей от взрывателя ВОГ-25, 2 минных универсальных взрывателя», – говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. «Данный факт зарегистрирован. Проводятся первоочередные следственные действия», – сообщили в полиции.

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