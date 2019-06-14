Будет ли перемирие на Донбассе: Муженко назвал условия. Новости

Инициативы Трехсторонней контактной группы по подписанию документа об объявлении перемирия на Донбассе могут оказаться безрезультатными. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ в 2014-2019 годах Виктор Муженко.

«С 2014 и по 2019 год включительно было около 20 прекращений огня. Режим прекращения огня вводился около 20 раз – это были "школьные", "новогодние", "рождественские", "пасхальные", "хлебные" перемирия. Они имели разные названия в разные периоды, но, к сожалению, ни один из них не принес успеха. Эскалация была, обстрелы продолжались, нарушения были в первую очередь с противоположной стороны. Была адекватная реакция украинских военнослужащих», – отметил он.

По его словам, если новый документ об очередном перемирии на Донбассе будет носить чисто декларативный характер, он будет бесполезен и так и останется декларацией. «Если в нем будут какие-то пункты внесены… Я пока не понимаю формат этого документа и содержание конкретики в этом документе», – сказал Муженко.

Экс-начальник Генерального штаба ВСУ также перечислил, какие пункты документа о «режиме тишины» могли бы заставить «Л-ДНР» прекратить обстрелы на Донбассе. «Это должен быть документ – решение о выводе российских войск с территории Украины, прекращении их финансирования и деятельности, о возвращении оккупированной территории в состав Украины. Это единственное условие прекращения огня и достижения мира в Украине», – считает он.

Муженко добавил, что, по его мнению, для достижения мира на Донбассе нужны поддержка международного сообщества и способность Украины противостоять агрессии РФ, а также сильная украинская армия, сильная экономика и поддержка украинского народа.

Экс-глава Генштаба ВСУ также считает, что нынешнее обострение вооруженного конфликта на Донбассе связано с попытками России дестабилизировать ситуацию в Украине в период выборов.

Напомним, 5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.

В ответ на данные заявления ТКГ Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

Из-за новых заявлений по Донбассу 10 июня под зданием Администрации президента прошла масштабная акция «Ні капітуляції!».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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