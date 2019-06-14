На Донетчине женщина 4 дня «гуляла» с маленьким ребенком на руках. Новости

Полицейские Торецка (Донецкая обл.) вернули домой женщину, которая 4 суток «гуляла» по городу с ребенком на руках. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

О том, что пропала его супруга с ребенком, в полицию сообщил отец девочки, который самостоятельно пытался найти женщину.

«Полицейские ювенальной превенции через несколько часов после получения сообщения установили местонахождение ребенка, а затем и матери. Как выяснилось, четверо суток 42-летняя женщина гуляла с ребенком на руках. Вместе со своими знакомыми все это время употребляла спиртные напитки и потом вообще оставила дочь у чужих людей, а сама ушла», – сообщили в полиции.

Правоохранители доставили девочку вместе с отцом в больницу. Сейчас она находится в безопасности. В отношении матери был составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).