У ребенка контузия, мужчина в тяжелом состоянии: В полиции рассказали о раненых на Донетчине (Фото). Новости

Минометный обстрел Марьинки (Донецкая обл.) начался сегодня, 14 июня, около 5:00. Сейчас задокументированы повреждения 3-х домов и хозяйственных помещений. Пострадала также семья, проживающая по ул. Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как рассказали в пресс-службе, утром в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение о том, что в результате обстрела жилых кварталов города Марьинка повреждены частные дома и есть раненые среди гражданского населения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции. Правоохранители задокументировали повреждения 3-х жилых домов по ул. Шевченко и Героев Чернобыля.

По ул. Шевченко в одном из домов проживает большая семья из 7 человек, 4-ро из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летний мужчина, 57-летняя женщина, 30-летняя женщина, а также 9-летний ребенок госпитализированы. В тяжелом состоянии находится пожилой мужчина. Ребенок получил легкую контузию.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт».

Ранее сообщалось, что НВФ обстреляли Марьинку из артиллерии, снаряд попал в жилой дом. Позже появились новые подробности о пострадавших и фото с места обстрела.

Читайте также: