Зеленский почтил память погибших в катастрофе Ил-76 под Луганском (Фото). Новости

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Церемония прошла сегодня, 14 июня, в Зале памяти в Министерстве обороны Украины. На ней присутствовали близкие и друзья погибших, военные, министр обороны Украины и начальник Генерального штаба.
Во время мероприятия зачитали имена 49 военных, которые 14 июня 2014 года погибли в авиакатастрофе самолета Ил-76, сбитого у Луганска. Также присутствовавшие почтили память пяти воинов, погибших в этот день в разные годы военного конфликта, защищая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
«Подвиг каждого защитника почтили ударом в колокол и залпами из оружия военнослужащие роты почетного караула. После этого участники мероприятия возложили цветы к Памятному колоколу. В Зале памяти военнослужащие роты почетного караула в присутствии главы государства перевернули страницу Книги памяти на 14 июня, где указаны имена героев, погибших в этот день», – рассказали в пресс-службе.
Напомним, 14 июня 2014 года примерно в 01:10 из ПЗРК «Игла» был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ при посадке в аэропорту «Луганск». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа, все они погибли.
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