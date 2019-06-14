Президент Украины и глава ОБСЕ обсуждали возвращение мира на Донбасс (Фото) . Новости

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Глава государства поблагодарил за активную роль ОБСЕ, в частности Специальной мониторинговой миссии в Украине, в урегулировании ситуации на Донбассе.

Президент подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира на Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности. По словам главы государства, для установления мира Украина осуществляет ряд шагов, в частности относительно активизации мирного процесса на Минской площадке. «Мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ – второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах», – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также выразил убеждение в необходимости двигаться дальше с целью достижения конкретных ощутимых результатов, чтобы «довести этот процесс до финала».

Мирослав Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ приветствуют инициативы Леонида Кучмы, озвученные на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, и призывают всех участников переговоров их поддержать.

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