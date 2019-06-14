На Луганщине нелегально перерабатывали древесину (Фото). Новости

Спецподразделением налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, которое входит в состав Объединенных сил, проведена отработка субъектов хозяйственной деятельности на территории Луганской области. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Во время отработки села Боброво (подчинено Северодонецку) была обнаружена площадка, на которой осуществлялась деятельность по переработке и реализации древесины без соответствующих на то разрешительных документов.

В результате проведенных мероприятий изъяты технологический лесной материал объемом более 200 куб. м и оборудование для переработки древесины на общую сумму около 1,34 млн грн. В отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность, составлен административный протокол.