Глава МинВОТ рассказал, как собирают данные о пострадавших от мин на Донбассе. Новости

С начала вооруженного конфликта на Донбассе от взрывоопасных предметов и мин пострадали около 2 тыс. человек. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Вадим Черныш, комментируя данные главы гуманитарной миссии «Пролиска» Евгения Каплина.

«У нас есть приблизительные данные от 2,5 тыс. до 3 тыс. человек. Данные разнятся. К сожалению, в первые годы конфликта о некоторых людях не внесены данные, что они получили минно-взрывную травму, а было иногда принято писать бытовая травма. Четкой статистики нет», – сказал Каплин.

Глава МинВОТ сообщил, как в его ведомстве собирали информацию о пострадавших от мин на Донбассе: «В каждую громаду, где когда-то были боевые действия или которая приближена к зоне боевых действий, мы отправляли людей и запросы. Эту информацию собирали. По данным сбора информации непосредственно от громад, это примерно 2,5 тыс. Действительно, не все учитывались. Сейчас еще будет смена местной власти, если сменятся местные руководители, новые возможно, вообще не будут помнить, где и кто подорвался».

«Поэтому сейчас МинВОТ и ГСЧС создали совместные группы для расследования этих случаев, не расследования, кто в этом виноват, а расследования мест подрыва, чтоб зафиксировать их, нанести на карту. Это потом будет необходимо для правильного и быстрого разминирования. Мы сейчас эту работу проводим по всем этим случаям, о которых местные органы власти сообщили», – пояснил Черныш.

Он также сообщил, что вопросами разминирования Донбасса сейчас занимаются и военные и гражданские эксперты, но на решение этой проблемы в комплексе могут уйти годы, особенно в условиях непрекращающихся боевых действий. Кроме того, по его словам, в Украине нет отдельных государственных программ по разминированию Донбасса, поэтому деньги из госбюджета на эти цели не выделяются.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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