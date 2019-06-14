Вместо «выигрыша» жительница Донетчины получила кредит на крупную сумму. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) в полицию обратилась 33-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный открыл на ее имя кредит на сумму 9,6 тыс. грн. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

«Выяснилось, что несколько дней назад женщина получила смс, в котором сообщалось, что она выиграла 300 тыс. грн. Также в сообщении был номер телефона представителя компании, который в дальнейшем разъяснил женщине условия получения "приза". Так, потерпевшей необходимо было лишь "идентифицировать телефонную сим-карту" и назвать цифровую комбинацию, которую ей отправил "менеджер" компании», – сообщили в полиции.

Женщина выполнила инструкции незнакомца, однако ни в этот день, ни позже деньги так и не попали на ее счет. В тот же день телефон неизвестного перестал отвечать и женщина заподозрила, что это был не «выигрыш», а розыгрыш.

«Вчера (13 июня, – ред.) женщина получила сообщение из банка о том, что на ее имя открыт кредит (9,6 тыс. грн) и необходимо оплатить процент за его использование. Тогда покровчанка поняла, что это дело рук менеджера компании», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для злоумышленника наказание в размере до 3-х лет ограничения свободы.