Катастрофа Ил-76, иск против Назарова и Муженко: Адвокат потерпевших рассказал о затягивании суда. Новости

Суд два года не может рассмотреть апелляционную жалобу генерал-майора Виктора Назарова, которого обвиняют в служебной халатности по делу в отношении сбитого в 2014 году при посадке в аэропорту «Луганск» самолета Ил-76 с 49 украинскими военными на борту. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 июня, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал адвокат родственников пострадавших в катастрофе военных Виталий Погосян.

По его словам, после того, как в ноябре 2018 года рассматривать апелляционную жалобу генерал-майора Виктора Назарова начала новая коллегия судей, материалы следствия в очередной раз направили на экспертизу.

«Дело было направлено на экспертизу 29 ноября 2018 года, в январе 2019 года – снова было направлено на экспертизу. Сейчас у нас июнь. Прошло более 3-х месяцев. Данных, почему не проведена экспертиза, нет. Это все искусственное затягивание того, чтобы приговор Павлоградского суда был рассмотрен апелляционной инстанцией, и чтобы все-таки было принято окончательное решение», – говорит Погосян.

«Суды должны разобраться в этом деле. Прошло 5 лет. У нас нет приговора, который бы вступил в законную силу. Кроме того, в январе 2018 года я по поручению потерпевших подал заявление об уголовном правонарушении относительно Муженко (глава Генштаба ВСУ в 2014-2019 годах, – прим. ред) и Назарова по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, а именно – превышение служебных полномочий. Все показания, которые они дали в суде, что у них не было полномочий, "мы были назначены", и другие – все это привело к тому, что я был вынужден написать заявление об уголовном правонарушении, которое сейчас зарегистрировано, и по нему проводится досудебное расследование. Однако досудебное расследование также не может проводиться, потому что все материалы уголовного производства относительно генерала Назарова постоянно находятся на экспертизе», – рассказал адвокат.

Юрист отметил, что в Уголовно-процессуальном кодексе Украины есть понятие «разумность сроков»: «О каких разумных сроках можно говорить, если практически два года не может быть рассмотрена апелляционная жалоба?.. Я считаю, что это еще и издевательство над родными погибших, потому что очень много людей преклонного возраста, нескольких уже нет в живых, они не дождались вынесения справедливого приговора и наказания виновных».

Адвокат сообщил, что в связи с этими обстоятельствами он вместе с потерпевшими написали открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он вмешался в эту ситуацию: «Мы не можем больше ждать, нужно как-то двигаться. На сегодня есть открытое обращение, которые мы сегодня отнесем в Администрацию президента и вручим его надлежащим образом. Там есть подписи 40 потерпевших. Это те, которых мы смогли найти».

Напомним, 14 июня 2014 года примерно в 01:10 из ПЗРК «Игла» был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных Сил ВСУ при посадке в аэропорту «Луганск». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

В Красногвардейском районном суде Днепра 13 августа 2018 года был объявлен обвинительный акт по «экс-главе ЛНР» Игорю Плотницкому и двум главарям незаконных вооруженных формирований (НВФ) Игорю Патрушеву и Александру Гурееву. СБУ собрала очередные доказательства того, что к авиакатастрофе причастны офицеры российской военной разведки и ЧВК «Вагнера».

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