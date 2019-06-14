На Луганщине за организацию «референдума» в поддержку «ЛНР» женщина получила условный срок. Новости

На Луганщине за организацию «референдума» в поддержку «ЛНР» на территории Попаснянского района региона в 2014 году местная жительница получила условный тюремный срок. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, женщину обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

«Выполняя функции "члена избирательной комиссии", женщина сверяла анкетные данные, выдавала бюллетени, консультировала местных жителей на "участке", осуществляла подсчет "бюллетеней" и выполняла другие обязанности по организации проведения "голосования"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников. В связи с этим между ней и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

«Приговором Попаснянского районного суда Луганской области указанное лицо признано виновным и приговорено к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком», – сообщили в прокуратуре.

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