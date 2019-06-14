На Донетчине правоохранители изъяли у женщины двух детей. Новости

Правоохранители Славянска (Донецкая обл.) изъяли у 33-летней женщины двух детей. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что жительница с. Прелестное уже неоднократно бросала своих детей 5 и 12 лет на произвол судьбы.

«На этот раз она вечером оставила детей на улице, а сама пошла к знакомым пить. Временно дети помещены в городской Центр социально-психологической реабилитации. По словам соседей мать-одиночка почти ежедневно находится в состоянии алкогольного опьянения, воспитанием своих детей не занимается – дети лишены внимания, грязные, голодные и совсем никому не нужны», – рассказали в полиции.

Женщина привлекается к ответственности по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Правоохранители проводят с женщиной профилактическую работу. Если она не изменит свой образ жизни, ее лишат родительских прав.