С начала года правоохранители Лимана установили 8 фактов сотрудничества местных жителей с НВФ. Новости

С начала года правоохранители Лимана установили 8 фактов сотрудничества местных жителей с незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Отмечается, что все правонарушения датированы весной 2014 года.

В частности, факт сотрудничества с НВФ был установлен на днях в Лимане.

«33-летний мужчина рассказал полицейским, что в апреле 2014 года дежурил на блокпосту террористов вблизи с. Дробышево. Каждый день он добросовестно осматривал транспорт и проверял документы, искренне надеясь на "благодарность" от новых хозяев. Между тем, боевики не спешили выполнять свои обещания относительно денег и вообще "лучшей жизни". Максимум, на что могли надеяться их добровольные помощники – это сухпайки, алкоголь и сигареты (взятые, конечно же, из разграбленных магазинов и складов)», – сообщили в полиции.

Мужчина «прослужил» в НВФ около двух недель, а затем испугался за свою жизнь и убежал.

По факту участия в незаконных вооруженных формированиях полицией проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.