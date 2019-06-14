На Донетчине бывший участник НВФ сдался правоохранителям. Новости

Бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) из Часов Яра сдался правоохранителям. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что к правоохранителям с повинной обратился 35-летний житель Часов Яра.

«Мужчина признался, что подвергся пророссийские пропаганде и присоединился к террористам. Новобранца преступного формирования направили на блокпост в Бахмутском районе. Обязанностью вооруженного дежурного был досмотр автомобилей и проверка водителей в ночное время. Также мужчна несколько раз патрулировал город», – сообщили в полиции.

Через полтора месяца мужчина покинул ряды НВФ и начал вести скрытый образ жизни.

«Из средств массовой информации бывший наемник узнал о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом. Житель дал показания по своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи», – сообщили в полиции и добавили, что если будет установлено, что на момент пребывания в рядах НВФ «ДНР» мужчина не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины он будет освобожден от уголовной ответственности.

Всего с начала года 13 бывших участников НВФ с Бахмута и Бахмутского района сдались полиции. По всем фактам проводится досудебное расследование.