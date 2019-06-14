В полиции Донетчины напомнили родителям о травматизме детей от падений из окон. Новости

На Донетчине в 2018 году от падения из окон пострадали 8 детей, из них один ребенок погиб. Во всех случаях взрослые оставили малышей без присмотра. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в полиции Мариуполя.

По данным ведомства, в этом году также есть случаи, когда дети выпадали из окон, один из них произошел в Мариуполе. «Ребенок находился в комнате с мамой и ее знакомой, которая присматривала за мальчиком. Женщина открыла окно, держа ребенка одной рукой, и на мгновение отвернулась. В это время малыш выскользнул из рук и вместе с москитной сеткой выпал из окна второго этажа. Мальчик получил многочисленные травмы», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что чаще всего причинами травмирования детей становятся три мифа:

«Малыш не успеет выпасть в минуту». На самом деле, чтобы потерять дорогого человека, достаточно секунды невнимания. Ребенка не следует упускать из виду ни на минуту. Даже если он занят игрушкой в дальнем углу комнаты.

«Москитная сетка спасет». Сетка предназначена для насекомых, не для защиты детей. Каким бы маленьким ни был ребенок, его вес сетка не выдержит. Не стоит также надеяться, что она сильно замедлит скорость падения: к сожалению, практика показывает, что сетка не спасает при «полете» ни с 7-го, ни со 2-го этажа.

«Ребенок уже взрослый, он не выпадет». Даже если дочери 6 лет, и она знает об угрозе открытых окон, это не гарантирует 100% безопасности. Зафиксированы случаи, когда дети, высматривая маму из окна, не удерживали равновесие и травмировались.

Правоохранители также перечисли простые правила, которые спасут жизнь ребенку: