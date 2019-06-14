Инвалидность детей вследствие войны на Донбассе: Связь будет устанавливать комиссия. Новости

Отныне связь инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья, полученными детьми в результате боевых действий в Луганской и Донецкой областях будет устанавливать врачебно-консультативная комиссия (ВКК). Соответствующие изменения в Положение о ВКК внесены постановлением Кабинета министров Украины (КМУ) от 5 июня № 470, передает «Юрлига».

Так, согласно изменениям, врачебно-консультативные комиссии будут устанавливать причинную связь инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья, полученными от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО/ООС, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях на основании решения межведомственной комиссии по вопросам установления факта получения таких ранений.

Как уточняется, в состав комиссии будут входить:

председатель;

врачи по специальностям;

специалист по реабилитации;

врач-психолог или практический психолог.

Также, в заседаниях комиссии могут участвовать представители органов социальной защиты населения, психолого-медико-педагогических консультаций, а также в случае необходимости – представители государственной службы занятости, других предприятий, учреждений и организаций (по согласию).

Периодичность проведения заседаний комиссии будет определяться ее председателем, но не реже одного раза в месяц.

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