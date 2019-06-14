Стратегически: Тука пояснил, почему России нужна война на Донбассе. Новости

Россия заинтересована в продолжении боевых действий на Донбассе, а не в режиме прекращения огня и урегулировании вооруженного конфликта. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Георгий Тука.

«Тут дело не в дипломатических шагах, а в желании. Никто меня не переубедит в обратном. Я знаю, я в этом уверен, могу доказывать – у Российской Федерации нет желания осуществлять процесс мирного урегулирования на Донбассе. На словах они за, но все конкретные действия свидетельствуют об абсолютно обратном», – сказал он.

По его словам, на вооруженный конфликт на Донбассе стоит взглянуть со стратегической точки зрения. «Существуют два государства – Украина и Россия, есть проблемы в связях между двумя государствами. Эти проблемы касаются двух направлений – Донбасса и Крыма. Абсолютно понятно, что Украина как государство вынуждена уделять больше внимания [Донбассу], тем случаям, где гибнут наши защитники», – пояснил Тука.

«Россияне прекрасно понимают, что как только будет решен вопрос Донбасса, на следующий день Украина все свое влияние, все свои возможности будет направлять на решение вопроса Крыма. Для россиян вопрос Крыма, наверное, раз в 50 более раздражающий, чем вопрос Донбасса, который они, кстати, сегодня своим и не считают», – резюмировал замминистра МинВОТ.

Напомним, 5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.

В ответ на данные заявления ТКГ Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

Из-за новых заявлений по Донбассу 10 июня под зданием Администрации президента прошла масштабная акция «Ні капітуляції!».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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